Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Ереване в момент получения взятки задержан судья суда ереванского района Шенгавит Ишхан Барсегян.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-центре Службы национальной безопасности Армении.

Взятка в размере 1000 долларов США была передана лично судье в одном из столичных подземных переходов. Операция проводилась под наблюдением СНБ.

Материалы переданы Генеральной прокуратуре Армении.