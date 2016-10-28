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    В Ереване в момент получения взятки задержан судья

    Взятка в размере 1000 долларов США передана лично судье в одном из столичных подземных переходов

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Ереване в момент получения взятки задержан судья суда ереванского района Шенгавит Ишхан Барсегян. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-центре Службы национальной безопасности Армении.

    Взятка в размере 1000 долларов США была передана лично судье в одном из столичных подземных переходов. Операция проводилась под наблюдением СНБ.

    Материалы переданы Генеральной прокуратуре Армении.

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