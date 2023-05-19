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В Ереване в ходе акции протеста полиция задержала родственника погибшего солдата

В Ереване в ходе акции протеста полиция задержала родственника погибшего солдата Родные погибших солдат протестуют у здания суда, где слушается дело о попытке похищения сына премьер-министра Армении.
В регионе
19 мая 2023 г. 16:00
В Ереване в ходе акции протеста полиция задержала родственника погибшего солдата

Родные погибших солдат протестуют у здания суда, где слушается дело о попытке похищения сына премьер-министра Армении.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Сообщается, что у Шенгавитского суда в Ереване происходят стычки между полицейскими и гражданами, проводящими акцию протеста. Правоохранители задержали родственника одного из погибших военнослужащих. Мужчину, который оказывал сопротивление, повалили на землю. Полицейские заявили собравшимся, что у него был нож.

Родители погибших солдат попытались перекрыть дорогу приехавшей на место полицейской машине, но та проехала мимо них.

Напомним, у здания суда собрались родные солдат, погибших во время войны 2020 года. В суде рассматривается жалоба адвокатов Гаяне Акопян, матери погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна. Она была задержана 17 мая по подозрению в похищении Ашота Пашиняна - сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Женщина не признает вину и в знак протеста объявила голодовку.

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