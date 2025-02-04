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В Ереване уже четвертый день проходят акции против повышения тарифов на транспорт

В Ереване уже четвертый день проходят акции против повышения тарифов на транспорт Жители Еревана уже четвертый день проводят акции против подорожания оплаты проезда в общественном транспорте.
В регионе
4 февраля 2025 г. 17:16
В Ереване уже четвертый день проходят акции против повышения тарифов на транспорт

Жители Еревана уже четвертый день проводят акции против подорожания оплаты проезда в общественном транспорте.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Они отказываются платить 150 драмов (чуть меньше 40 центов). Горожане считают повышение тарифов необоснованным и видят в этом манипуляцию.

Многие из участников акции напомнили, что изначально мэрия заявляла, что тариф не может быть ниже 300 драмов, но после массового недовольства снизила его до 150 драмов. Другие пассажиры выразили недовольство системой Telcell, используемой для оплаты проезда, указывая на коррупционные риски и сотрудничество властей с этой платформой.

По их словам, система имеет нерешенные проблемы: иногда предоставленные ею QR-коды не работают, могут списываться средства за три поездки, но выдаваться только один билет, а при оплате банковской картой списывается сумма больше положенной.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda nəqliyyat tariflərinin artırılmasına qarşı etiraz aksiyaları dörd gündür davam edir

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