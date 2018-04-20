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    В Ереване участники акции заблокировали проезд машины министра обороны

    Участники акции нанесли удары по автомобилям сопровождения

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване сторонники оппозиционера Никола Пашиняна, протестующие против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, окружили и заблокировали проезд машины министра обороны Армении Вигена Саркисяна и автомобилей сопровождения.

    Как сообщает Report со ссылкой "Интерфакс", информацию распространило министерство обороны Армении.

    Отмечается, что участники акции нанесли удары по автомобилям сопровождения.

    Напомним, что на данный момент в Ереване продолжается акция протеста сторонников оппозиционного лидера Никола Пашиняна, которые выступают против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра страны.

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