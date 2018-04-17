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    В Ереване участники акции протеста заблокировали ряд правительственных зданий

    Протестующие приступили к проведению сидячей акции перед правительственными зданиями

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Участники акции протеста приступили в блокировке ряда правительственных зданий в Ереване, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

    Митингующие заблокировали здания Генпрокуратуры, МИД, министерства диаспоры Армении и Комитета государственных доходов.

    Отмечается, что двери госучреждений закрыты. Протестующие приступили к проведению сидячей акции перед правительственными зданиями.

    Отметим, что ранее организатор акции протеста, депутат Национального Собрания Никол Пашинян объявил о начале народной бархатной революции в Армении.

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