В Ереване участники акции протеста заблокировали ряд правительственных зданий

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Участники акции протеста приступили в блокировке ряда правительственных зданий в Ереване, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Митингующие заблокировали здания Генпрокуратуры, МИД, министерства диаспоры Армении и Комитета государственных доходов.

Отмечается, что двери госучреждений закрыты. Протестующие приступили к проведению сидячей акции перед правительственными зданиями.

Отметим, что ранее организатор акции протеста, депутат Национального Собрания Никол Пашинян объявил о начале народной бархатной революции в Армении.