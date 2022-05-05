В Ереване участник акции протеста умер в палаточном лагере

Один из участников акций протеста в Ереване скончался в палаточном лагере от остановки сердца.

Один из участников акций протеста в Ереване скончался в палаточном лагере от остановки сердца.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на представителя Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

"Из одной из палаток на площади Франции на машине скорой помощи в первую университетскую больницу с диагнозом "остановка сердца" доставлен гражданин, личность которого не установлена. В больнице были осуществлены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, несмотря на все усилия властей, оказались безрезультатными", - написала Даниелян в соцсетях.

Один из лидеров движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян сообщил о том, что "как минимум 180 человек подвергнуты приводу". Около 40 задержанных участвовали в войне.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В Ереване оппозиция несколько дней перекрывает улицы и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.

11.31

Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 13 человек", - сказал собеседник агентства.

С утра четверга протестующие перекрывают улицы армянской столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе. Акции проходят как в центре Еревана, так и на окраинах.

09.35

Представители оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь перекрыли ряд улиц Еревана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, протестующие призывают граждан присоединиться к их борьбе. Информации о задержанных пока нет.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

Оппозиция в Ереване несколько дней перекрывает улицы Еревана и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.