​В Ереване проходит антироссийская акция - ВИДЕО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване с площади Республики началось шествие, участники которого направляются к зданию армянского МИД, а затем к посольству России, сообщает Report со ссылкой на News.am.

Участники акции требуют освободить из-под ареста спонсора карабахских сепаратистов Левона Айрапетяна, который приговорен к четырем годам колонии общего режима судом в Москве за хищение путем мошенничества 700 тыс. долларов у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

Участники шествия намерены передать письмо в МИД с требованием о посредничестве внешнеполитического ведомства в Армении в деле освобождения приговоренного и освобождения Л.Айрапетяна.

После этого участники шествия направятся к посольству России в Армении, где передадут письмо с тем же требованием.