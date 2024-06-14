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В Ереване свернули палаточный лагерь участников акции за отставку Пашиняна

В Ереване свернули палаточный лагерь участников акции за отставку Пашиняна Палаточный лагерь участников акции за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна свернут, по проспекту Маршала Баграмяна в Ереване восстановлено автомобильное движение.
В регионе
14 июня 2024 г. 13:14
В Ереване свернули палаточный лагерь участников акции за отставку Пашиняна

Палаточный лагерь участников акции за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна свернут, по проспекту Маршала Баграмяна в Ереване восстановлено автомобильное движение.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Собирать палаточный лагерь начали еще накануне поздно вечером, после заявлений лидера движения "Тавуш во имя Родины" Баграта Галстаняна о переносе лагеря в другое место.

Накануне Галстанян заявил, что протестующие вновь соберутся у здания парламента 17 июня. На эту дату по требованию оппозиционных фракций назначено внеочередное заседание парламента по вопросу об отставке правительства.

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