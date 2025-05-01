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В Ереване судью арестовали по обвинению в коррупции

В Ереване судью арестовали по обвинению в коррупции Судья Шенгавитского суда Еревана Артуш Габриелян арестован сроком на два месяца в рамках коррупционного дела.
В регионе
1 мая 2025 г. 09:39
В Ереване судью арестовали по обвинению в коррупции

Судья Шенгавитского суда Еревана Артуш Габриелян арестован сроком на два месяца в рамках коррупционного дела.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Эрик Алексанян.

По его словам, Габриеляна перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Вардашен".

Ранее СМИ писали о том, что Габриеляна подвергли приводу прямо из зала суда, а заседание, которое проводилось под его председательством, было отложено.

Уже 30 апреля в Антикоррупционном комитете заявили, что два человека арестованы после следственных действий в Шенгавитском суде. Один из арестованных – помощник  А.Габриеляна, другой – его друг.

Еще в прошлом году Генпрокуратура Армении потребовала конфисковать у Габриеляна и аффилированных с ним лиц имущество, признанное незаконным. Речь идет о пяти объектах недвижимости, четырех автомобилях и сумме в 62,81 млн драмов (около $163 тыс.).

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Версия на азербайджанском языке Erməni hakim korrupsiya işi çərçivəsində həbs edilib

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