В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Совбезов ОДКБ

В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Советов безопасности стран-участниц ОДКБ.

В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Советов безопасности стран-участниц ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения.

В мероприятии участвуют представители всех шести стран, входящих сейчас в организацию - России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. На заседании также выступает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

На заседании планируется обсудить "меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности государств-членов ОДКБ". На утверждение комитета секретарей совбезов будет вынесен План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год и ряд других документов.