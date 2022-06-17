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В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Совбезов ОДКБ

В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Совбезов ОДКБ В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Советов безопасности стран-участниц ОДКБ.
В регионе
17 июня 2022 г. 10:24
В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Совбезов ОДКБ

В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Советов безопасности стран-участниц ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения.

В мероприятии участвуют представители всех шести стран, входящих сейчас в организацию - России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. На заседании также выступает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

На заседании планируется обсудить "меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности государств-членов ОДКБ". На утверждение комитета секретарей совбезов будет вынесен План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год и ряд других документов.

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