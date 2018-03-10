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    В Ереване стартовал митинг

    Митинг на площади Свободы направлен против будущего премьерства Сержа Саргсяна

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На площади Свободы в Ереване стартовал митинг фронта "Во имя государства Армения" в поддержку группы "Сасна црер".

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, фронт вместе с диаспорской организацией "Армянское возрождение" проводит в эти дни митинги в Страсбурге, Лондоне, Лос-Анджелесе, Париже и Ереване против "увековечения режима, во имя политзаключенных, свободы, государства Армения".

    Митинг на площади Свободы направлен против будущего премьерства Сержа Саргсяна. Не исключены сидячие акции протеста, шествия.

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