Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На площади Свободы в Ереване стартовал митинг фронта "Во имя государства Армения" в поддержку группы "Сасна црер".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, фронт вместе с диаспорской организацией "Армянское возрождение" проводит в эти дни митинги в Страсбурге, Лондоне, Лос-Анджелесе, Париже и Ереване против "увековечения режима, во имя политзаключенных, свободы, государства Армения".

Митинг на площади Свободы направлен против будущего премьерства Сержа Саргсяна. Не исключены сидячие акции протеста, шествия.