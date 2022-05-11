О нас
Аудио новости

В Ереване стартовал автопробег оппозиции по четырем направлениям

В Ереване стартовал автопробег оппозиции по четырем направлениям В Ереване с авторынка в административном районе Эребуни стартовал автопробег оппозиции, автоколонны двинутся по четырем направлениям. Оппозиция требует отставки премьера страны Никола Пашиняна.
В регионе
11 мая 2022 г. 13:29
В Ереване стартовал автопробег оппозиции по четырем направлениям

В Ереване с авторынка в административном районе Эребуни стартовал автопробег оппозиции, автоколонны двинутся по четырем направлениям. Оппозиция требует отставки премьера страны Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, к транспортным средствам прикреплены флаги Армении. Член партии АРФ "Дашнакцутюн", депутат парламента от фракции "Айастан" Гегам Манукян в беседе с журналистами отметил, что цель автопробега - уведомить граждан о предстоящем митинге и призвать их присоединиться к оппозиционному движению.

Он отметил, что в 16:00 все соберутся на площади Франции, где запланирован крупный митинг. Транспортные средства в рамках акции будут ездить на скорости не выше 30 км/ч.

Ранее вице-спикер парламента Ишхан Сагателян отметил, что борьба с целью отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна вступила в заключительный этап.

Со 2 мая в армянской столице возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Opposition motorcade rally starts in Yerevan

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi