В Ереване состоится внеочередное заседание парламента Армении

В Ереване 12 июля состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении, в повестку которой войдет в общей сложности 7 вопросов.

В Ереване 12 июля состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении, в повестку которой войдет в общей сложности 7 вопросов.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, в рамках заседания все законопроекты будут обсуждены во втором и окончательном чтениях.

Отмечается, что среди них законопроекты о внесении дополнений в закон "О структуре и деятельности Правительства", о внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс; пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон "О военной службе и статусе военнослужащих" и поправок в смежные законы, а также дополнений в закон "О геодезической и картографической деятельности" и поправок в смежные законы; законопроекты о внесении поправок в закон "О службе в органах национальной безопасности" и о внесении изменений и дополнений в закон "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне Республики Армения" и другие.