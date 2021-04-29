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Месть "по-армянски" – зачем в Ереване подожгли памятник Махатме Ганди?

Месть "по-армянски" – зачем в Ереване подожгли памятник Махатме Ганди? Армяне поделились фотографией подожженного памятника Махатме Ганди, представив это как месть
В регионе
29 апреля 2021 г. 14:07
Месть по-армянски – зачем в Ереване подожгли памятник Махатме Ганди?

Поджог в столице Армении, Ереване, памятника лидеру национально-освободительного движения Индии Махатме Ганди вызвал резонанс в СМИ страны и соцсетях.

Как передает Report, информацию распространил "Sputnik Армения".

Сообщается, что памятник Махатме Ганди был установлен в Ереване в 2020 году. Еще тогда среди армян было немало протестующих против установления памятника. Причиной этому приводилось то, что у Махатмы Ганди были хорошие отношения с руководством Турции во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком и непринятие утверждений о т.н. "геноциде армян".

Кроме того, утверждается, что на странице в Twitter посольства Индии в Армении в заметке в связи с 24 апреля был использован термин "геноцид", однако через несколько часов он был изъят из текста.

Армяне поделились фотографией подожженного памятника Махатме Ганди, представив это как месть. По информации, за два дня до поджога памятник лидеру освободительного движения был заброшен яйцами.

Армяне утверждают, что Армения в конфликте с Пакистаном однозначно поддерживает позицию Индии и считают, что таким образом смогут заставить Индию принять надуманные притязания.

Пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян сообщил, что памятник Ганди был установлен по инициативе МИД Армении. Он также подчеркнул, что установка таких памятников производится после научного обоснования.

Эксперты сообщают, что армяне не любят Махатму Ганди и относятся к нему враждебно.

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Версия на английском языке Why was Mahatma Gandhi's statue set on fire in Yerevan?
Версия на азербайджанском языке Yerevanda Mahatma Qandinin heykəlini niyə yandırıblar?

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