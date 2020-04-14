В Ереване состоялась акция протеста

Водители маршруток провели митинг в столице Армении Ереване сегодня, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

По их словам, после введения чрезвычайного положения и прекращения деятельности общественного транспорта они лишились источника дохода. В настоящее время они хотят выяснить, могут ли они получить соцподдержку и по какой статье.

Они также жалуются на то, что нет гарантий, что даже после разрешения их деятельности будет достаточное количество пассажиров.

Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был введен в Армении 16-го марта сроком на месяц. При этом ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности, в том числе запрет на деятельность транспорта, введенные 24-го марта, действовали до 12-го апреля включительно. 13-го апреля правительство продлило режим ЧП еще на месяц - до 14 мая 2020 года включительно.

По положению на 14 апреля, в Армении зафиксировано 1 067 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 16 - с летальным исходом.