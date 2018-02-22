В Ереване состоялась акция протеста представителей малого бизнеса

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Представители малого и cреднего бизнеса провели акцию протеста у здания правительства Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, участники демонстрации требовали у правительства разобраться в предстоящей судебной тяжбе с крупным производителем молочных продуктов компанией "Аштарак-кат".

"Аштарак-кат" в конце 2016 года была признана банкротом, у компании накопились долги перед государством и торговыми партнерами. "Аштарак-кат", в свою очередь, утверждает, что 240 мелких хозяйствующих субъектов имеют перед ней задолженности - счет идет на миллионы драмов - и пытается через суд взыскать с них деньги.

Протестующие заявили, что пришли к зданию правительства от имени всех 240 юридических лиц, против которых "Аштарак-кат" инициировала судебное разбирательство.

"Компания "Аштарак-кат" мошенническим путем пытается выудить у нас деньги. Нам пришла повестка, что в начале марта я должен судиться с компанией за то, чего я не делал", - сказал директор продуктовой компании Эдуард Коштоян.

Первое судебное заседание по делу Коштояна назначено на март. В своем иске "Аштарак-кат" требует от бизнесмена заплатить 2 миллионa драмов (около 4,16 тысячи долларов); у кого сумма иска больше, у кого - меньше.