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    В Ереване состоится заседание Совета министров обороны стран ОДКБ

    Для участия в заседании в Ереван прибудут делегации оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Ереване 16 августа, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

    В соответствии с сообщением, для участия в заседании в Ереван прибудут делегации оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа и начальник Объединенного штаба, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

    В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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