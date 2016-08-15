В Ереване состоится заседание Совета министров обороны стран ОДКБ

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Ереване 16 августа, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

В соответствии с сообщением, для участия в заседании в Ереван прибудут делегации оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа и начальник Объединенного штаба, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.