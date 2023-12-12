В Ереване состоится министерская встреча развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Министерская встреча развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоится 14-15 декабря в Ереване.

Министерская встреча развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоится 14-15 декабря в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это одно из крупнейших мероприятий, когда-либо организованных в Армении совместно с ООН. Министерская встреча на тему "Содействие равному, доступному и инклюзивному транспортному сообщению ради стабильной и устойчивой экономики" станет официальной тематической встречей, проводимой в преддверии Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC), которая состоится в Кигали в июне 2024 году.

Во встрече примут участие более 30 иностранных делегаций, представители не имеющих выхода к морю развивающихся и транзитных стран, в частности, министры иностранных дел Ботсваны и Непала, министры транспорта Зимбабве, Эсватини и Лесото, министр туризма Малави, министр иностранных дел Парагвая и Грузии, заместители министров, заместители министров транспорта Таджикистана, Казахстана, Туркменистана.