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В Ереване состоится министерская встреча развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

В Ереване состоится министерская встреча развивающихся стран, не имеющих выхода к морю Министерская встреча развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоится 14-15 декабря в Ереване.
В регионе
12 декабря 2023 г. 16:37
В Ереване состоится министерская встреча развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Министерская встреча развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоится 14-15 декабря в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это одно из крупнейших мероприятий, когда-либо организованных в Армении совместно с ООН. Министерская встреча на тему "Содействие равному, доступному и инклюзивному транспортному сообщению ради стабильной и устойчивой экономики" станет официальной тематической встречей, проводимой в преддверии Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC), которая состоится в Кигали в июне 2024 году.

Во встрече примут участие более 30 иностранных делегаций, представители не имеющих выхода к морю развивающихся и транзитных стран, в частности, министры иностранных дел Ботсваны и Непала, министры транспорта Зимбабве, Эсватини и Лесото, министр туризма Малави, министр иностранных дел Парагвая и Грузии, заместители министров, заместители министров транспорта Таджикистана, Казахстана, Туркменистана.

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Версия на английском языке Yerevan to host ministerial meeting of landlocked developing countries

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