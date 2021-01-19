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В Ереване состоится акция протеста сторонников Кочаряна

В Ереване состоится акция протеста сторонников Кочаряна Члены комиссии по освобождению второго президента Армении Роберта Кочаряна проведут сегодня акцию протеста в Ереване
В регионе
19 января 2021 г. 07:31
В Ереване состоится акция протеста сторонников Кочаряна

Члены комиссии по освобождению второго президента Армении Роберта Кочаряна проведут сегодня акцию протеста в Ереване.

Об этом Report передает со ссылкой на News.am.

"Всех, для кого эта ситуация неприемлема, приглашаем на акцию протеста против национального позора. Акция начнется 19 января в 12:30 перед зданием Шенгавитской резиденции суда", - говорится в заявлении Комитета освобождения второго президента Армении Роберта Кочаряна

"19 января состоится очередное судебное заседание по делу о якобы свержении конституционного строя. Абсурд продолжается. Предательство государственных интересов не знает границ", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Yerevanda milli rüsvayçılığa qarşı etiraz aksiyası keçiriləcək

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