​В Ереване солдатские матери провели акцию протеста - ФОТО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Сегодня перед резиденцией президента Армении матери солдат, которые погибли в мирное время, провели акцию протеста.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Участники акции хотели напомнить президенту обещание, данное им несколько лет назад. Они отметили, что президент Армении обещал им, что будут возбуждены уголовные дела в связи с гибелью их сыновей. Однако до сих пор по этим фактам не возбуждено ни одного уголовного дела.

Произошли столкновения между участниками акции и полицией.

Сообщается, что поддержавшие акцию протеста родителей погибших солдат инженер Вардгес Гаспари и художник Ара Петросян арестованы.

В информации отмечается, что женщины хотели по тротуару пройти перед зданием. Однако полиция помешала им. Женщины выразили свой протест против действий полиции. К ним присоединились Вардгес Гаспари и Ара Петросян. Произошло противостояние, в результате полиция задержала указанных лиц.