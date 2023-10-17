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В Ереване скончался замглавы представительства МВД России в Армении

В Ереване скончался замглавы представительства МВД России в Армении В Ереване на своем рабочем месте скончался заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев.
В регионе
17 октября 2023 г. 16:00
В Ереване скончался замглавы представительства МВД России в Армении

В Ереване на своем рабочем месте скончался заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев.

Как передает Report, эту информацию подтвердили Sputnik-Армения в представительстве.

Ему было 37 лет. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

Сигнал поступил в дежурную линию "Скорой помощи" в 9:40. Прибывшие медики констатировали смерть.

По факту инцидента в следственном отделе района Арабкир возбуждено уголовное производство по признакам убийства (такой порядок предусмотрен законом, но причина смерти будет известна после экспертизы).

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Версия на английском языке Official of Russian MIA representative office in Armenia dies at workplace
Версия на азербайджанском языке Rusiya DİN-in Ermənistandakı nümayəndəliyinin rəsmisi iş yerində ölüb

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