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    В Ереване сегодня состоится очередной митинг армянской оппозиции

    © AP Photo

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Cегодня в Ереване на площади Республика состоится очередной митинг армянской оппозиции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в Facebook написал руководитель блока "Елк", кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.

    По его словам, в ходе митинга также выступит  вокалист  известной рок-группы System of a Down Серж Танкян, который для этого накануне прибыл в Ереван. 

    8 мая в Национальном собрании  Армении состоятся выборы премьер-министра. Единственным кандидатом на этот пост является Никол Пашинян.

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