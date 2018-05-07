В Ереване сегодня состоится очередной митинг армянской оппозиции

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Cегодня в Ереване на площади Республика состоится очередной митинг армянской оппозиции.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в Facebook написал руководитель блока "Елк", кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.

По его словам, в ходе митинга также выступит вокалист известной рок-группы System of a Down Серж Танкян, который для этого накануне прибыл в Ереван.

8 мая в Национальном собрании Армении состоятся выборы премьер-министра. Единственным кандидатом на этот пост является Никол Пашинян.