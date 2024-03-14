В Ереване считают политизированным вопрос вывода пограничников РФ из аэропорта

Вопрос вывода российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" политизирован, есть попытки настроить армянскую общественность против России.

Вопрос вывода российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" политизирован, есть попытки настроить армянскую общественность против России.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил первый командующий пограничными войсками Армении, генерал-майор Левон Степанян на пресс-конференции.

По его словам, в "Звартноце" служат 3-4 российских пограничника, которые подчиняются армянскому законодательству, руководство у них местное.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что российские пограничники покинут территорию аэропорта до 1 августа этого года. Он отметил, что погранвойка Армении уже достаточно набрались опыта, чтобы выполнять свои функции без содействия российской стороны.