В Ереване родственники пропавших без вести военных перекрыли улицу рядом с кабмином

Они требуют провести встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном

Десятки родственников военных, пропавших без вести в ходе 44-дневной войны, сегодня перекрыли центральный проспект в Ереване рядом со зданием армянского правительства с требованием провести встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Мы не уйдем, пока Никол Пашинян не примет нас. Хотим встретится только с ним, чтобы узнать судьбу наших детей", - заявил один из участников акции.

Специальные силы полиции неоднократно пытались открыть движение по проспекту, однако родственники пропавших без вести военных отказались выполнять их требования. В результате образовалась автомобильная пробка, полицейские несут усиленную службу.