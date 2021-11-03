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В Ереване родственники пропавших без вести военных перекрыли улицу рядом с кабмином

В Ереване родственники пропавших без вести военных перекрыли улицу рядом с кабмином Они требуют провести встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном
В регионе
3 ноября 2021 г. 15:07
В Ереване родственники пропавших без вести военных перекрыли улицу рядом с кабмином

Десятки родственников военных, пропавших без вести в ходе 44-дневной войны, сегодня перекрыли центральный проспект в Ереване рядом со зданием армянского правительства с требованием провести встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Мы не уйдем, пока Никол Пашинян не примет нас. Хотим встретится только с ним, чтобы узнать судьбу наших детей", - заявил один из участников акции.

Специальные силы полиции неоднократно пытались открыть движение по проспекту, однако родственники пропавших без вести военных отказались выполнять их требования. В результате образовалась автомобильная пробка, полицейские несут усиленную службу.

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Версия на английском языке Relatives of missing servicemen block street next to Armenian Cabinet of Ministers

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