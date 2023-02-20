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В Ереване родные погибших при пожаре военнослужащих проводят акцию протеста

В Ереване родные погибших при пожаре военнослужащих проводят акцию протеста Акцию протеста перед зданием правительства Армении проводят родные и близкие солдат, погибших в результате пожара в казарме. Они потребовали встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.
В регионе
20 февраля 2023 г. 10:58
В Ереване родные погибших при пожаре военнослужащих проводят акцию протеста

Акцию протеста перед зданием правительства Армении проводят родные и близкие солдат, погибших в результате пожара в казарме. Они потребовали встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

С раннего утра родные погибших солдат, собрались на пикет перед зданием Минобороны, требуя разъяснений, а также деталей гибели их детей. Часть участников акции настаивает на отставке министра обороны Сурена Папикяна. Позже они собрались у здания правительства с теми же требованиями. Их пригласили на встречу в кабмин.

В настоящее время родители в сопровождении адвоката находятся в здании правительства на встрече с представителем кабмина. С кем именно в правительстве они встречаются, неизвестно.

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Версия на английском языке Relatives of Armenian soldiers killed in barrack fire hold rally in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yanğında ölən hərbçilərin valideynləri İrəvanda aksiya keçirir

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