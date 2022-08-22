В Ереване распространяют провокационные листовки

От имени блока "Армения" с ее логотипом в Ереване распространяют листовки провокационного содержания.

От имени блока "Армения" с ее логотипом в Ереване распространяют листовки провокационного содержания.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал депутат от фракции "Армения" Гегам Манукян.

"От имени блока "Армения" с ее логотипом в Ереване распространяют листовки провокационного, безумного содержания. Это фальшивки, которые не имеют отношения к блоку, и их целью является просто новая пропагандистская провокация. Провластные и околовластные провокаторы и возмутители общественного спокойствия опустились еще ниже... слабаки. Нет и правоохранителей, чтобы я мог призвать их предпринять меры", - написал он.