В Ереване расклеивают изображения судей и заместителя Пашиняна с оскорблениями

В столице Армении Ереване на электрических столбах и мусорных контейнерах расклеивают фотографии судей Верховного суда и заместителя премьер-министра Мгера Григоряна с надписью "Слуга Никола" (премьер-министр Никол Пашинян - ред.).

В столице Армении Ереване на электрических столбах и мусорных контейнерах расклеивают фотографии судей Верховного суда и заместителя премьер-министра Мгера Григоряна с надписью "Слуга Никола" (премьер-министр Никол Пашинян - ред.).

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в ночное время на электрических столбах и мусорных контейнерах вновь появились фотографии судей Конституционного суда.

Сообщается, что несмотря на все усилия полиции по очистке города от этих фотографий, на следующий день они снова расклеиваются.

Пока неизвестно, кто стоит за этими оскорблениями.