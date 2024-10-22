О нас

В Ереване расклеивают изображения судей и заместителя Пашиняна с оскорблениями

В Ереване расклеивают изображения судей и заместителя Пашиняна с оскорблениями В столице Армении Ереване на электрических столбах и мусорных контейнерах расклеивают фотографии судей Верховного суда и заместителя премьер-министра Мгера Григоряна с надписью "Слуга Никола" (премьер-министр Никол Пашинян - ред.).
В регионе
22 октября 2024 г. 21:47
В Ереване расклеивают изображения судей и заместителя Пашиняна с оскорблениями

В столице Армении Ереване на электрических столбах и мусорных контейнерах расклеивают фотографии судей Верховного суда и заместителя премьер-министра Мгера Григоряна с надписью "Слуга Никола" (премьер-министр Никол Пашинян - ред.).

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в ночное время на электрических столбах и мусорных контейнерах вновь появились фотографии судей Конституционного суда.

Сообщается, что несмотря на все усилия полиции по очистке города от этих фотографий, на следующий день они снова расклеиваются.

Пока неизвестно, кто стоит за этими оскорблениями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda Ali Məhkəmənin hakimləri və baş nazirin müavini gecələr təhqir edilir

Другие новости из категории

В Турции начался лесной пожар, к тушению привлечены вертолеты и самолеты
В Турции начался лесной пожар, к тушению привлечены вертолеты и самолеты
22 октября 2024 г. 19:53
Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили по телефону подготовку к саммиту ОТГ
Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили по телефону подготовку к саммиту ОТГ
22 октября 2024 г. 19:01
В Грузии началось строительство первого глубоководного порта Анаклия
В Грузии началось строительство первого глубоководного порта Анаклия
22 октября 2024 г. 18:57
Казахстан и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве на $352 млн
Казахстан и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве на $352 млн
22 октября 2024 г. 18:05
Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани
Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани
22 октября 2024 г. 18:03
Посол Германии вызван в МИД России
Посол Германии вызван в МИД России
22 октября 2024 г. 17:43
Эрдоган: Турция намерена расширять связи с БРИКС
Эрдоган: Турция намерена расширять связи с БРИКС
22 октября 2024 г. 16:19
В Тбилиси прошел форум Альянс Азербайджан-Грузия
В Тбилиси прошел форум "Альянс Азербайджан-Грузия"
22 октября 2024 г. 16:08
В России четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета
В России четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета
22 октября 2024 г. 15:52
Украина и Франция подписали грантовое соглашение на восстановление инфраструктуры
Украина и Франция подписали грантовое соглашение на восстановление инфраструктуры
22 октября 2024 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi