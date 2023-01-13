В Ереване проводится обыск в квартире главы Верховного органа "Дашнакцутюн"

В квартире председателя Верховного органа партии "Дашнакцутюн" Симона Симоняна сейчас проводится обыск

В квартире председателя Верховного органа партии "Дашнакцутюн" Симона Симоняна сейчас проводится обыск

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает офис по общественным связям партии.

"Беззаконие со стороны правоохранительных органов Армении продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее депутат фракции "Айастан" ("Армения") парламента Армении Кристине Варданян сообщила, что 11 января сотрудники правоохранительных органов пришли на квартиру председателя Верховного органа партии. У Симоняна - статус свидетеля. В тот же день был проведен обыск в домах нескольких членов "Дашнакцутюн". Трое представителей партии были подвергнуты приводу, у двоих из них - статус свидетеля.

По сообщению Следственного комитета Армении, обыски проводились в рамках уголовного производства, начатого соответствии с частью 2 статьи 236 Уголовного кодекса (принуждение лиц к участию в законных или незаконных акциях под угрозой применения насилия, повреждения имущества или шантажа).