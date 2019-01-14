В Ереване протестуют против освобождения расчленившего студента убийцы

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Перед зданием правительства Армении проходит акция, против освобождения убийцы студента Ереванского Государственного медицинского университета Иосифа Агаджанова– Мгера Енокяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, ранее семья убитого обратилась с письмом к президенту и премьер-министру страны.

Мгер Енокян 23 года назад был приговорен к высшей мере наказания (впоследствии заменена на пожизненное заключение) за убийство Иосифа Агаджанова. Преступление было совершено вместе со студентом сельскохозяйственного института Арамом Арутюняном. А.Арутюнян был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Иосифу Агаджанову было нанесено несколько десятков ножевых ранений. Совершив убийство, подельники расчленили тело юноши, спрятали в сумки и оставили на свалке, а сами попытались скрыться от правосудия.

Против освобождения М. Енокяна начат сбор подписей. Петицию подписали несколько тысяч человек.