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В Ереване протестующие собрались у здания суда

В Ереване протестующие собрались у здания суда Около сотни сторонников командира добровольческого отряда Ашота Минасяна собрались у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана.
В регионе
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15 ноября 2020 г. 14:09
В Ереване протестующие собрались у здания суда

Около сотни сторонников командира добровольческого отряда Ашота Минасяна собрались у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в настоящее время около ста человек собрались у здания суда. Пока собравшиеся ведут себя спокойно, лозунгов не выкрикивают и не провоцируют сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна его политическими противниками. В ведомстве указали, что по подозрению в преступных деяниях были задержаны несколько человек, в том числе "также командир Сисианского добровольческого отряда".

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