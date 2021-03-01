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В Ереване протестующие будут ночевать у здания парламента

В Ереване протестующие будут ночевать у здания парламента Митинг оппозиционного объединения "Движение за спасение родины", проходивший в центре Еревана у здания парламента, завершился
В регионе
1 марта 2021 г. 22:31
В Ереване протестующие будут ночевать у здания парламента

Митинг оппозиционного объединения "Движение за спасение родины", проходивший в центре Еревана у здания парламента, завершился.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акция прошла без стычек с полицией и столкновений со сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна, шествие которых проходило неподалеку.

"Мы сегодня завершаем митинг. Здесь мы останемся на ночь, и именно отсюда начнется освобождение Армении", - заявил один из лидеров оппозиционного движения. Митинг продлился почти три часа. На акции выступили различные политические деятели, в том числе экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший глава Совета национальной безопасности Артур Ванецян. Особенно ярким было выступление представителя езидской общины Армении, вызвавшее бурную поддержку участников мероприятия.

Часть митингующих осталась ночевать в палатках перед зданием парламента. О предстоящих акциях организаторы обещали сообщить дополнительно.

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Версия на азербайджанском языке Yerevanda müxalifət parlamentin binası qarşısında gecələyəcək

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