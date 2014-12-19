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    В Ереване прошла акция протеста против обесценивания армянского драма и подорожаний

    Участники акции заявляют, что не будут делать покупки в магазинах олигархов

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ У здания правительства Армении  состоялась акция протеста против обесценивания армянского драма и подорожаний.

    Как передает Report со ссылкой на NEWS.am, протестующие представили правительству шесть требований и для их выполнения отвели срок до 23 декабря.

    "Если до 23 декабря не будут выполнены наши требования, мы будем бойкотировать супермаркеты олигархов – не будем делать покупки", – заявляют участники акции. 

    Участники акции требуют от правительства привести цены на товары первой необходимости и услуги к докризисному уровню, снизить цены на газ на газозаправочных станциях, сделать перерасчет долларовых кредитов граждан, либерализовать рынок путем устранения всех видов монополий. 

    В заявлении, распространенном инициаторами акции, отмечается, что, если не будут выполнены предъявленные требования, произойдет социальный взрыв, последствия которого будут непредсказуемы для властей.

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