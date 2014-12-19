В Ереване прошла акция протеста против обесценивания армянского драма и подорожаний

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ У здания правительства Армении состоялась акция протеста против обесценивания армянского драма и подорожаний.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.am, протестующие представили правительству шесть требований и для их выполнения отвели срок до 23 декабря.

"Если до 23 декабря не будут выполнены наши требования, мы будем бойкотировать супермаркеты олигархов – не будем делать покупки", – заявляют участники акции.

Участники акции требуют от правительства привести цены на товары первой необходимости и услуги к докризисному уровню, снизить цены на газ на газозаправочных станциях, сделать перерасчет долларовых кредитов граждан, либерализовать рынок путем устранения всех видов монополий.

В заявлении, распространенном инициаторами акции, отмечается, что, если не будут выполнены предъявленные требования, произойдет социальный взрыв, последствия которого будут непредсказуемы для властей.