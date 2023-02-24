В Ереване прошла акция протеста против России

В Ереване на площади России прошла акция, собрав около тысячи человек.

В Ереване на площади России прошла акция, собрав около тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на издание "Вот Так" , митингующие скандировали "Нет войне", "Победу Украине" и "Путина - в Гаагу", а водители сигналили в поддержку.

На десятках плакатов и баннеров были лозунги "Свободу политзаключенным", "Свободу России", "Putin is a war criminal". В толпе развевались российский триколор на флагштоке и бело-сине-белый флаг.

"Как можно было не прийти? Нахожусь сейчас в безопасности, в стране, которая позволяет мне выйти и сказать, что я против. Пользуюсь своим правом голоса", - рассказала Ася, одна из участниц акции, приехавшая в Армению в самом начале войны.

"Я знаю, многие мои друзья в России тоже бы хотели выйти, но они не могут из этого сделать. Было бы нечестно по отношению к ним, находясь в безопасном месте, промолчать. Мы как бы говорим за них", - добавила девушка.