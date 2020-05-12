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В Ереване прошла акция протеста, двое участников арестованы

В Ереване прошла акция протеста, двое участников арестованы

12 мая перед Центральным банком Армении группа протестующих организовала акцию, направленную против деятельности кредитных организаций, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции требовали встречи с представителями ЦБ Армении.

Полиция призвала прекратить акцию, так как по решению коменданта акции не разрешены и между участниками должна соблюдаться дистанция.

Двое граждан были задержаны и доставлены в Центральный отдел полиции на основании ст. 182 Административного кодекса Республики Армения (невыполнение законного требования военнослужащего войск полиции или сотрудника полиции).

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