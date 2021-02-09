В Ереване прошла акция протеста, десятки задержанных

Полиция Армении сегодня подвергла приводу участников акции, собравшихся у здания Министерства экономики

Полиция Армении сегодня подвергла приводу участников акции, собравшихся у здания Министерства экономики, куда должен был прибыть премьер-министр Никол Пашинян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, они требовали отставки правительства во главе с премьером.



Еще до прибытия Пашиняна полицейские потребовали от участников акции покинуть территорию вокруг Минэкономики, мотивируя это вопросами безопасности. Тех из них, кто отказался выполнить требования, правоохранители подвергли приводу.



На странице студенческого союза "Никол Агбалян" при АРФ "Дашнакцутюн" в Facebook отмечается, что десятки участников мирной акции в центре Еревана были подвергнуты приводу без объяснения причин. В их числе – председатель союза Тарон Казарян, а также активист АРФД Айк Манукян.

Акции протеста в Армении, организуемые 17-ью оппозиционными партиями, а также деятелями культуры и представителями интеллигенции с требованием отставки Никола Пашиняна продолжаются с ноября.