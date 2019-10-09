В Ереване прооперировали экс-президента Армении Кочаряна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян прооперирован cегодня в ереванском медицинском центре "Измирлян". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил руководитель офиса бывшего президента Виктор Согомонян.

Кочарян трижды за последние девять дней проходил обследование медцентре "Измирлян". Накануне глава офиса Кочаряна не исключил, что экс-президенту может потребоваться операция."Да, прооперировали. Все нормально", - сказал Согомонян агентству. Он не сообщил, какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство.Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.