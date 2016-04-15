 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Ереване пройдет заседание комиссий по обороне и безопасности Армении и России

    В ходе заседания будут обсуждены вопросы, касающиеся геополитической ситуации на Южном Кавказе

    Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Совместное заседание постоянных комиссий по обороне и национальной безопасности Национального Собрания Армении и Совета Федерации России в пятницу состоится в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.

    Российскую делегацию возглавляет первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    "В ходе заседания будут обсуждены вопросы, касающиеся геополитической ситуации на Южном Кавказе, армяно-российских военной, военно-технической, военно-промышленной сфер и противодействия международному терроризму, экстремизму и ксенофобии", — сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что большая часть заседания пройдет в закрытом режиме, после стороны сделают заявление для прессы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi