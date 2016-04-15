​В Ереване пройдет заседание комиссий по обороне и безопасности Армении и России

Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Совместное заседание постоянных комиссий по обороне и национальной безопасности Национального Собрания Армении и Совета Федерации России в пятницу состоится в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.

Российскую делегацию возглавляет первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"В ходе заседания будут обсуждены вопросы, касающиеся геополитической ситуации на Южном Кавказе, армяно-российских военной, военно-технической, военно-промышленной сфер и противодействия международному терроризму, экстремизму и ксенофобии", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что большая часть заседания пройдет в закрытом режиме, после стороны сделают заявление для прессы.