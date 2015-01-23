​В Ереване пройдет шествие с требованием передать российского военнослужащего Армении

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Ереване пройдет шествие с требованием выдать правоохранительным органам Армении российского военнослужащего Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве семьи Аветисян в Гюмри. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, шествие состоится 26 января в 18:30.

Напомним, что 12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисян в Гюмри. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.

Шестимесячный Сережа Аветисян в результате полученных травм скончался в больнице 19 января.

Возбуждено два уголовных дела – российская сторона возбудила дело по статьям "дезертирство" и "убийство". Дело об убийстве возбуждено и в Следственном комитете Армении.