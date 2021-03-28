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В Ереване пройдет очередной митинг противников Пашиняна

В Ереване пройдет очередной митинг противников Пашиняна Сегодня в столице Армении Ереване состоится очередная антиправительственная акция протеста
В регионе
28 марта 2021 г. 08:15
В Ереване пройдет очередной митинг противников Пашиняна

Сегодня в столице Армении Ереване состоится очередная антиправительственная акция протеста.

Как сообщает Report, об этом сообщили армянские СМИ.

Митинг будет организован "Движением за спасение Родины".

"Приглашаем вас на митинг 28 марта в 15:00 на улицах Баграмяна и Демирчяна. Наша цель и позиция неизменны", - подчеркнули в движении.

Отметим, что армянская оппозиция с ноября прошлого года проводит антиправительственные акции протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же, в свою очередь, заявил, что в июне в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Yerevanda hakimiyyət əleyhinə növbəti etiraz aksiyası keçiriləcək

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