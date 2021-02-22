В Ереване пройдет очередное шествие неповиновения

22 февраля, в 18:00 по местному времени в Ереване пройдет шествие неповиновения, созванный "Движением за спасение Отечества"

22 февраля в 18:00 по местному времени в Ереване пройдет шествие неповиновения, созванное "Движением за спасение Отечества".

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Решение о проведении митинга было принято на митинге в минувшие выходные. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.

Отметим, что массовые акции протеста против Пашиняна в Армении начались 10 ноября прошлого года после объявления о прекращении боевых действий в Карабахе. Активисты оппозиции уже провели несколько акций протеста и маршей. Десятки человек пострадали в ходе столкновений во время митингов.