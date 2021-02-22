О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ереване пройдет очередное шествие неповиновения

В Ереване пройдет очередное шествие неповиновения 22 февраля, в 18:00 по местному времени в Ереване пройдет шествие неповиновения, созванный "Движением за спасение Отечества"
В регионе
22 февраля 2021 г. 08:41
В Ереване пройдет очередное шествие неповиновения
0 : 00
0 : 00

22 февраля в 18:00 по местному времени в Ереване пройдет шествие неповиновения, созванное "Движением за спасение Отечества".

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Решение о проведении митинга было принято на митинге в минувшие выходные. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.

Отметим, что массовые акции протеста против Пашиняна в Армении начались 10 ноября прошлого года после объявления о прекращении боевых действий в Карабахе. Активисты оппозиции уже провели несколько акций протеста и маршей. Десятки человек пострадали в ходе столкновений во время митингов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yerevanda kütləvi itaətizlik aksiyası keçiriləcək

Новости партнеров

Самое важное

Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
19 февраля 2021 г. 11:21
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
18 февраля 2021 г. 20:21
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
18 февраля 2021 г. 17:27
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
18 февраля 2021 г. 13:31
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi