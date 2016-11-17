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    В Ереване пройдет неформальная встреча глав МИД "Восточного партнерства"

    По итогам встречи руководители делегаций выступят с совместным заявлением

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Восьмая неформальная встреча министров иностранных дел государств-участников программы Евросоюза "Восточное партнерство" в четверг пройдет в Ереване.

    Как передает Report, согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, во встрече также примут участие комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, заместитель генсека Европейской службы внешнеполитической деятельности Жан-Кристоф Бейяд, высокопоставленные представители стран-участниц "Восточного партнерства".

    По итогам встречи руководители делегаций выступят с совместным заявлением.

    По данным пресс-службы, в тот же день министры науки и технологий стран "Восточного партнерства" проведут дискуссию по вопросам исследований и инноваций.

    Руководителей прибывших в Ереван делегаций примет президент Армении Серж Саргсян.

    Цель программы — сближение ЕС с Азербайджаном, Украиной, Арменией, Молдавией, Грузией и Белоруссией. Программа предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.

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