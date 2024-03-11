В Ереване пройдет митинг с требованием отставки премьер-министра Армении

В Ереване 13 марта пройдет митинг движения "Вместе" с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Ереване 13 марта пройдет митинг движения "Вместе" с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил представитель движения, бывший премьер-министр Грант Багратян.

По его словам, митинг состоится на Площади Свободы.

Багратян сообщил, что представители движения провели множество важных встреч, в том числе в регионах страны с тем, чтобы призвать граждан присоединиться к протестам против нынешней власти.

"Мы постепенно поднимем граждан на борьбу. Народ должен присоединиться к нам. Мы открыты к сотрудничеству со всеми оппозиционными силами", - подчеркнул он.