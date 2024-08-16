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В Ереване пройдет Евразийский экономический форум

В Ереване пройдет Евразийский экономический форум В Ереване с 30-го сентября по 1-ое октября пройдет Евразийский экономический форум.
В регионе
16 августа 2024 г. 13:12
В Ереване пройдет Евразийский экономический форум

В Ереване с 30-го сентября по 1-ое октября пройдет Евразийский экономический форум.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Он приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета и будет посвящен итогам десятилетнего функционирования Евразийского экономического союза, перспективам и приоритетам его развития.

"Цель форума - совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Планируется, что в нем примут участие руководители крупного, среднего и малого бизнеса, органов госвласти стран союза, а также третьих стран, представители международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия с ЕАЭС", - сказано в сообщении.

В программе более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств ЕАЭС на тему "Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод".

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Версия на английском языке Yerevan to host Eurasian Economic Forum

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