В Ереване пройдет армяно-казахстанский бизнес-форум

В Ереване 9 апреля пройдет первый за многие годы армяно-казахстанский бизнес-форум.

В Ереване 9 апреля пройдет первый за многие годы армяно-казахстанский бизнес-форум.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Армении.

На его открытии выступят министр экономики Армении Геворг Папоян и министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

Будут обсуждаться вопросы торгово-экономических отношений, туризма и логистики, предприниматели двух стран проведут B2B-встречи, будет подписан ряд договоров.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время в Армению с официальным визитом посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, в 2023 году взаимная торговля Армении и Казахстана выросла почти в 2,5 раза - с 42 млн до более чем 100 млн долларов.