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В Ереване произошла стычка оппозиционеров с охраной Пашиняна

В Ереване произошла стычка оппозиционеров с охраной Пашиняна В Ереване в здании отеля Marriott, где проходит Армянский форум демократии с участием премьер-министра Никола Пашиняна и посла США Линн Трейси, произошло столкновение охраны премьера и оппозиционных депутатов, которые хотели пройти в зал.
В регионе
20 мая 2022 г. 13:44
В Ереване произошла стычка оппозиционеров с охраной Пашиняна

В Ереване в здании отеля Marriott, где проходит Армянский форум демократии с участием премьер-министра Никола Пашиняна и посла США Линн Трейси, произошло столкновение охраны премьера и оппозиционных депутатов, которые хотели пройти в зал.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, оппозиционерам удалось проникнуть в здание с плакатами и фотографиями арестованных оппозиционеров, которых они считают политзаключенными. Однако сотрудники службы Госсохраны не позволили им пройти непосредственно в зал. Депутаты кричали на английском "Позор!" и "Армения без Никола".

"В Армении образовался кризис демократии", - заявила оппозиция в громкоговорители, также раскритиковав посла США за поддержку диктаторского режима.

Отметим, что на мероприятие не впустили и представителей средств массовой информации: организаторы форума их также не пригласили, проявив избирательный подход.

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Версия на английском языке Armenian opposition clashes with PM Pashinyan's guards in Yerevan

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