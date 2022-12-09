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В Ереване произошла стрельба, двое ранены

В Ереване произошла стрельба, двое ранены Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Ереване.
В регионе
9 декабря 2022 г. 11:25
В Ереване произошла стрельба, двое ранены

Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно источнику, в пятницу около 08:50 в отдел полиции Эребуни из одноименного медцентра поступил сигнал о том, что к ним доставлены двое мужчин с огнестрельными ранениями, и что их оперируют.

Вскоре правоохранители выяснили личность пострадавших, ими оказались жители Еревана.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства инцидента и ранения двух человек. Отмечается, что их жизни ничто не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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