В Ереване произошла стрельба, двое ранены

Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Ереване.

Два человека госпитализированы в результате стрельбы в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно источнику, в пятницу около 08:50 в отдел полиции Эребуни из одноименного медцентра поступил сигнал о том, что к ним доставлены двое мужчин с огнестрельными ранениями, и что их оперируют.

Вскоре правоохранители выяснили личность пострадавших, ими оказались жители Еревана.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства инцидента и ранения двух человек. Отмечается, что их жизни ничто не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело.