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В Ереване несколько человек пострадали в результате стрельбы

В Ереване несколько человек пострадали в результате стрельбы В Ереване несколько человек пострадали в результате стрельбы.
В регионе
29 июля 2022 г. 06:50
В Ереване несколько человек пострадали в результате стрельбы

В Ереване несколько человек пострадали в результате стрельбы.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Так, конфликт между несколькими людьми в Шенгавитском районе вылилась в кровавый инцидент. В результате пострадали три человека, личность которых не разглашается. Это 36-летняя женщина, ее 49-летний муж, и 20-летний юноша.

По предварительным данным, 49-летний мужчина получил травму во время ссоры с незнакомцем. Заметив это, его жена попыталась вмешаться, однако человек, споривший с ее мужем, нанес ей удары. Когда супруги уже находились в больнице, этот человек вернулся на место инцидента и стал стрелять.

При осмотре места происшествия были обнаружены похожие на кровь следы и стреляные гильзы от автомата "АК-74".

По факту начато расследование.

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