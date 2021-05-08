В Ереване произошла перестрелка, есть погибший

Возбуждено уголовное дело

Один человек погиб во время перестрелки в Ереване, произошедшей рано утром в субботу, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Выстрелы, согласно источнику, прозвучали в районе 06:30-07:30 на улице Молдовакан.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и следователи обнаружили тело мужчины, следы крови, а также многочисленные гильзы от пуль автомата и пистолета, автомобиль Mercedes Տ 500, внутри автомобиля – биту. Отмечается, что еще один человек доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают криминалисты.