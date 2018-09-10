В Ереване произошла массовая драка со стрельбой

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Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Более 20 человек приняли участие в массовой драке рядом со стадионом в Ереване, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Сотрудники армянской полиции выяснили, что в драке было использовано огнестрельное оружие, один человек был серьезно ранен.
На месте стрельбы были обнаружены 2 пули калибра 9 мм, одна гильза и следы, похожие на кровь.
Возбуждено уголовное дело, полиция предпринимает необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости