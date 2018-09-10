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    В Ереване произошла массовая драка со стрельбой

    В ней приняли участие более 20 человек

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Более 20 человек приняли участие в массовой драке рядом со стадионом  в Ереване, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Сотрудники армянской полиции выяснили, что в драке  было использовано огнестрельное оружие, один человек был серьезно ранен.

    На месте стрельбы были обнаружены 2 пули калибра 9 мм, одна гильза и следы, похожие на кровь.

    Возбуждено уголовное дело, полиция предпринимает необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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